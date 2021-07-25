Бельгію затопило: нова повінь завдала шкоди у 2 млрд євро

Увечері 24 липня у Бельгію знову прийшли проливні дощі, що спровокувало нову повінь. Особливо постраждали провінції Намюр та Валлонський Брабант на південний схід від Брюсселя. Синоптики попереджають, що зливи йтимуть ще кілька днів. Як уже повідомляли «ФАКТИ», небувалі повені призвели до масових руйнувань та загибелі людей у Німеччині та Бельгії в середині липня. Тоді ж постраждали Нідерланди, Швейцарія, Люксембург, але в цих країнах, на щастя, обійшлося без жертв. У ФРН та Бельгії загинули 210 осіб. З них у Бельгії — 36 осіб.

Найбільші руйнування цього разу спостерігаються у місті Дінан, провінція Намюр. Мер міста Аксель Тіксон уточнив, що збиток тільки матеріальний, люди не постраждали, обійшлося без травм. Потоки води ринули по дорогах, змили машини, камені, плити асфальту.

Кілька залізничних переїздів виявилися заблокованими, зокрема віднесеними автомобілями. В одному з районів уламки забили труби, через які зазвичай витікає струмок, він вийшов з берегів та підтопив прилеглі вулиці. Жителі евакуювалися через сильний запах мазуту, причини його появи поки не уточнюються.

Images des importantes inondations urbaines survenues à Dinant (Belgique) ce samedi soir. L'orage a déversé 50 à 70 mm de pluie en 1 heure! (vidéo @nolwynnn) pic.twitter.com/3QqPDGAvFj - Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021

Було проведено безліч операцій з відкачування води, ліквідовано завали у місці обвалення стіни одного з будинків, людей евакуюють із зон затоплення.

Бельгійська влада розпорядилася виділити матеріальну допомогу жителям постраждалих від стихійного лиха районів у розмірі 2 500 євро на людину. Ці гроші призначені на задоволення першорядних потреб.

Збиток від повені лише у Валлонському Брабанті оцінюється поки у 2 мільярди євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про руйнівні повені у Китаї.

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