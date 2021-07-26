Поки у Бельгії ведуть боротьбу з новою повінню затопило столицю Британії Лондон, який два тижні тому вже переживав подібне стихійне лихо. В результаті рясних злив під водою опинилися багато вулиць та доріг. Як повідомляє видання The Guardian, ряд автомагістралей довелося закрити. Також закрито було вісім залитих водою станцій метро. На сході міста дві затоплені лікарні оголосили про те, що тимчасово не можуть приймати нових пацієнтів.

Відео потопу з'явилися у соціальних мережах.

Flooding at Pudding Mill Lane. Never seen anything like this before. #LondonFlooding pic.twitter.com/3yMjfFLXsW - Dominic Buxton (@DominicBuxton) July 25, 2 021

my trip to big sainsburys has not gone as planned #london #floods pic.twitter.com/RQM2dk3IzU - Sandy Downs (@sandy_downs) July 25, 2021

Постраждали також інші населені пункти на півдні Англії.

Сильні повені спостерігалися також на чорноморському узбережжі північного сходу Туреччини.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Китаї 12 людей потонули в затопленому метро — моторошні відео повені.

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