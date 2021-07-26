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Світ

Лондон затопило після сильної зливи — відео

7:56 26 липня 2021
Омнібус в воді

Поки у Бельгії ведуть боротьбу з новою повінню затопило столицю Британії Лондон, який два тижні тому вже переживав подібне стихійне лихо. В результаті рясних злив під водою опинилися багато вулиць та доріг. Як повідомляє видання The Guardian, ряд автомагістралей довелося закрити. Також закрито було вісім залитих водою станцій метро. На сході міста дві затоплені лікарні оголосили про те, що тимчасово не можуть приймати нових пацієнтів.

Відео потопу з'явилися у соціальних мережах.

Постраждали також інші населені пункти на півдні Англії.

Сильні повені спостерігалися також на чорноморському узбережжі північного сходу Туреччини.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Китаї 12 людей потонули в затопленому метро — моторошні відео повені.

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