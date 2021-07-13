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Світ

Повінь у Лондоні спричинила хаос на дорогах — відео

8:33 13 липня 2021
Затоплена водою вулиця Лондона

Після потопу в Нью-Йорку сильні зливи викликали повені на півдні Англії — в тому числі в ряді районів столиці країни Лондона. Це призвело до хаосу на дорогах. Вулиці перетворилися на річки, парки — на озера. Як повідомляє Sky News, затопило ряд залізничних станцій та станцій лондонського метро, які довелося закрити.

Місцями вода залила підвали та перші поверхи будівель. У соцмережах з'явилися відео розгулу стихії. Людей закликали не залишати свої будинки без необхідності.

Раніше «ФАКТИ» писали — Віднесло в зливову каналізацію: 12-річна дівчинка потонула у свій день народження під час повені в США.

фото Twitter

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