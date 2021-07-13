Повінь у Лондоні спричинила хаос на дорогах — відео
Після потопу в Нью-Йорку сильні зливи викликали повені на півдні Англії — в тому числі в ряді районів столиці країни Лондона. Це призвело до хаосу на дорогах. Вулиці перетворилися на річки, парки — на озера. Як повідомляє Sky News, затопило ряд залізничних станцій та станцій лондонського метро, які довелося закрити.
Friend’s video of Portobello Road. Crazy. pic.twitter.com/JE5i6C0C6Q— Sophia Money-Coutts (@sophiamcoutts) July 12, 2021
Місцями вода залила підвали та перші поверхи будівель. У соцмережах з'явилися відео розгулу стихії. Людей закликали не залишати свої будинки без необхідності.
Bit of a flood here in south hampstead London never seen anything like this pic.twitter.com/34geRmdawD- Lunanana (@lunanana___) July 12, 2021
#raynespark Station heavy flood … beware if you're driving. #Wimbledon #rain pic.twitter.com/b26tOPVkDt- () (@CaptTamagochi) July 12, 2021
Раніше «ФАКТИ» писали — Віднесло в зливову каналізацію: 12-річна дівчинка потонула у свій день народження під час повені в США.
фото Twitter223
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