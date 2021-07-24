«Хибне уявлення»: російський письменник Биков розповів, скільки в РФ затятих прихильників Путіна
У російського президента Володимира Путіна, який написав опус «про один народ», серед земляків всього 5 відсотків переконаних прихильників і стільки ж супротивників. Таку думку висловив відомий російський поет, публіцист Дмитро Биков, якого намагалися свого часу отруїти співробітники ФСБ.
В ефірі телеканалу «Україна 24» Биков пояснив, з кого складається російське суспільство.
«На 5% - із затятих лоялістів, ще на 5% - з затятих лібералів, і на 90% з тих, які чекають, що вийде, які займаються своїми справами, у різному ступені відкуповуючись від держави — хтось хабарями, хтось мовчанням, хтось конформізмом. Але це саме відкуп, і у великій мірі інерція», — сказав він.
При цьому Биков нагадав, що в Росії між народом та владою існує величезна дистанція. І уявлення про росіян як про рабський народ, якому потрібна сильна рука, не зовсім правильне.
«Під деякою корою, що покриває російську поверхню, йдуть дуже бурхливі, дуже швидкі і неоднозначні процеси, іноді взаємосуперечливі … Тобто зовнішній конформізм нікого не повинен переконувати», — додав Биков.
Нагадаємо, Дмитро Биков, один зі співавторів популярного циклу «Громадянин поет», в Києві виступить з творчим вечором «Вірші 20-х».
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