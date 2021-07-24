26.95 / 27.13 31.70 / 32.00
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Хибне уявлення»: російський письменник Биков розповів, скільки в РФ затятих прихильників Путіна

7:28 24 липня 2021
Путін

У російського президента Володимира Путіна, який написав опус «про один народ», серед земляків всього 5 відсотків переконаних прихильників і стільки ж супротивників. Таку думку висловив відомий російський поет, публіцист Дмитро Биков, якого намагалися свого часу отруїти співробітники ФСБ.

В ефірі телеканалу «Україна 24» Биков пояснив, з кого складається російське суспільство.

«На 5% - із затятих лоялістів, ще на 5% - з затятих лібералів, і на 90% з тих, які чекають, що вийде, які займаються своїми справами, у різному ступені відкуповуючись від держави — хтось хабарями, хтось мовчанням, хтось конформізмом. Але це саме відкуп, і у великій мірі інерція», — сказав він.

При цьому Биков нагадав, що в Росії між народом та владою існує величезна дистанція. І уявлення про росіян як про рабський народ, якому потрібна сильна рука, не зовсім правильне.

«Під деякою корою, що покриває російську поверхню, йдуть дуже бурхливі, дуже швидкі і неоднозначні процеси, іноді взаємосуперечливі … Тобто зовнішній конформізм нікого не повинен переконувати», — додав Биков.

Нагадаємо, Дмитро Биков, один зі співавторів популярного циклу «Громадянин поет», в Києві виступить з творчим вечором «Вірші 20-х».

Відомо, що частина грошей від продажу квитків буде адресно передана переселенцям Донбасу, які працюють у творчій сфері.

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

Ксенія Мішина

«Нова Ксю»: «холостячка» Мішина візьме участь у телепроекті без Олександра Еллерта

долари

Скільки долар буде коштувати до кінця літа: експерти здивували прогнозом

Ветеран ЗСУ

Пенсію підвищили двом категоріям пенсіонерів: коли чекати збільшених виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.