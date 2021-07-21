Дмитро Биков прилетів до Києва з дружиною і дитиною

До Києва прилетів відомий російський поет, публіцист, літературний критик і політичний активіст Дмитро Биков. Один зі співавторів популярного циклу «Громадянин поет» — Дмитро виступить з творчим вечором «Вірші 20-х». У поїздці в Україну літератора супроводжує дружина Катерина та їх дев'ятимісячний син Шервуд.

- Дуже хочу прочитати свої нові вірші, — зізнався «ФАКТАМ» Дмитро Биков. - Чекаю зустрічі з коханим Києвом і його читачами.

На вечорі Биков буде читати найсвіжіші тексти і ділитися думками з приводу всього, що відбувається сьогодні в світі. Дмитро каже, що буде відверто відповідати на всі питання із залу.

Відомо, що частина грошей від продажу квитків буде адресно передана переселенцям з Донеччини, які працюють у творчій сфері.

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter