У квітні 2019 року в Росії отруїли письменника Дмитро Бикова, якому дивом вдалося уникнути смерті. Розслідування The Insider і Bellingcat встановило, що в замаху брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які причетні до отруєння Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзи.

Перед замахом співробітники ФСБ близько року стежили за Биковим. До групи вбивць з ФСБ входили хіміки з «Лабораторії» (НДІ-2 ФСБ) і співробітники Служби по захисту конституційного ладу (Друга служба ФСБ).

У 2019 році отруйники ще з березня знали, що Биков прилетить до Новосибірська, і що йому забронювали номер в готелі Domina. Їм було відомо, і коли письменника не буде в номері. За словами кореспондента The Insider, в готелі на всіх поверхах в коридорах встановлені камери стеження. Тому без сприяння персоналу закладу отруйники навряд чи могли проникнути в номер Бикова. Але керівництво готелю відмовилося від коментарів виданню.

Відзначається, що при отруєнні Навального співробітники «лабораторії» нанесли отруту на нижню білизну. Але Биков, мабуть, надів не той одяг, з яким попрацювали хіміки, так як весь наступний день відчував себе добре. А ось через два дні, схоже, письменник одягнув оброблений отруювачами одяг, і під час польоту в Уфу у нього почалася блювота.

Биков стверджував про схожість своїх відчуттів з тим, що описував Навальний. Збігається і те, що влада перешкоджала перевезенню пацієнта до Москви.

Дмитро Муратов, головний редактор «Нової газети», в якій працює Биков, заявив, що видання оплатило Бикову літак з двома реаніматологами на борту. Він вилетів зі столиці, але «з МОЗ надійшла команда розвернути літак до Москви». Тоді Муратов подзвонив людині, котра «займає один з найвищих постів», в результаті пілотові дозволили продовжити політ до Уфи.

Нагадаємо, один з отруйників Навального незабаром після замаху придбав квартиру в Москві.

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