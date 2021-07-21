Удар у відповідь: як відреагує королева Єлизавета на «правдиві мемуари» принца Гаррі

Інсайдери в Букінгемському палаці повідомили, яким може бути «удар у відповідь» королеви Єлизавети II її онуку принцу Гаррі, який оголосив про те, що він написав «правдиві мемуари». Є побоювання, що бунтівний принц, який втік до Америки разом зі своєю дружиною Меган Маркл, в черговий раз неприємно відгукнеться про своїх родичів. Як очікується, на лінії вогню можуть опинитися батько Гаррі принц Чарльз, його старший брат принц Вільям, мачуха Камілла (яка з великими труднощами відновила свою репутацію після розлучення Чарльза з його першою дружиною принцесою Діаною), а також інститут монархії в цілому. Особистих нападок на королеву Гаррі, що дав ряд скандальних інтерв'ю, поки собі не дозволяв. Однак, як вважають експерти, 36-річний принц, схоже, не розуміє, що, публічно дорікаючи свого батька щодо неправильних методів виховання, він побічно зачіпає і Єлизавету, яка так само виховувала своїх дітей.

Припускають, що королева, яку, як стверджує джерело, новина про мемуари онука привела «у розпач», може скасувати запрошення на масштабне святкування її Платинового ювілею, які вона раніше послала Гаррі та Меган. У червні майбутнього року монарх збирається відзначати 70-річчя свого сходження на престол. Публікація мемуарів Гаррі, намічена на осінь 2022 року, загрожує затьмарити ці свята. Експерти назвали рішення Гаррі випустити свою книгу в такий важливий для його 95-річної вінценосної бабусі рік «вкрай зневажливим».

Один з палацових інсайдерів розповів виданню Daily Mail: «Її Величність щосили намагалася зберегти стосунки з онуком та його сім'єю — окремо від рішень, які їй необхідно приймати у професійному плані, так би мовити. І запрошення приєднатися до неї майбутнього року було щирим. Хоча все було дуже складно, була невелика, але все ж надія на те, що пройшло достатньо часу, щоб все рани загоїлися. Але зараз таке відчуття, що ця книга стане останньою краплею».

Інше джерело заявило, що час публікації, схоже, було повністю продуманим, і рік, який повинен був стати роком святкувань, тепер буде зіпсований «потоком одкровень». У палаці вважають, що ідея написання скандальної книги належить Меган Маркл.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Гаррі заявив, що не потребує дозволу королеви, щоб писати мемуари.

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