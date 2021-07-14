Принц Чарльз всупереч бажанню покійного батька не передасть титул герцога Единбурзького своєму молодшому братові

Принц Чарльз не має наміру передавати титул герцога Единбурзького, який носив його батько принц Філіп, своєму молодшому братові принцу Едварду. Попри те, що таким було бажанням Філіпа, який сам отримав цей титул напередодні свого весілля з принцесою (а нині королевою) Єлизаветою у 1947 році. Філіп, який помер 9 квітня цього року в віці 99 років, сподівався, що його герцогство отримає Едвард.

Вважалося, що молодший з принців, якому в день його весілля з Софі Ріс-Джонс у 1999 році був подарований титул графа Уессекського, стане герцогом Единбурзьким після того, як помре Єлизавета II, а Чарльз зійде на престол.

Однак, як повідомило обізнане джерело в палаці виданню Daily Mail, цього не станеться. Спадкоємець престолу принц Чарльз, як старший син Філіпа і Єлизавети, формально успадкував всі титули свого батька. І дав зрозуміти, що йому не подобається ідея зробити Едварда герцогом.

«На цей час саме принц Чарльз — герцог Единбурзький. І йому вирішувати, що робити з титулом. Едварду він не дістанеться», — заявив авторитетний інсайдер. Це стане ударом для графа Уессекського, який був упевнений в тому, що бажання принца Філіпа буде виконано.

Однак рішення принца Уельського — це не зведення рахунків з родичами. За останні десятиліття Британія стала іншою. Чарльз усвідомлює, що країна, монархом якої йому належить стати, зазнає величезні соціальні та культурні зміни. Щоб вижити, монархії потрібно буде адаптуватися до них. Чарльз давно вже замислюється над тим, щоб зменшити число членів королівської сім'ї, що виконують офіційні обов'язки. Він хоче скоротити число королівських титулів, а не примножити їх. А, якщо Едвард успадкує титул герцога, надалі він перейде до його сина Джеймса, якого Чарльз не розглядає як кандидата у верхній ешелон королівської сім'ї.

Не виключено, що Чарльз може вирішити передати титул герцога Единбурзького своєму онукові принцу Луї — молодшому синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Чарльз навіть хотів сам хотів використовувати цей титул на території Шотландії, але йому повідомили, що його нинішній «шотландський» титул герцога Ротсейського по статусу вище за титул герцога Единбурзького. І Чарльз відмовився від цієї ідеї.

Раніше «ФАКТИ» писали, що принцу Чарльзу представили Принца Джорджа вагою в тонну.

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