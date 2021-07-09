Тропічний шторм «Ельза», що викликав руйнування на Кубі та пронісся американськими штатами Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, спричинив повені в Нью-Йорку. В результаті сильних дощів затопило метро.

У соцмережах з'явилися приголомшливі кадри. Деякі станції метрополітену перетворилися на справжні підземні озера. Як пише видання The New York Post, рівень води місцями сягав людям до пояса.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu - Paullee (@PaulleeWR) July 8, 2021

«Будь ласка, будьте обережні та не заходите на затоплені станції, поки наші бригади працюють над розв'язанням цієї проблеми», - йдеться на своїй офіційній сторінці Нью-Йоркського метрополітену в соцмережі Twitter.

Влада міста закликала жителів по можливості взагалі залишатися вдома в п'ятницю 9 липня і перечекати удар стихії.

Раніше «ФАКТИ» писали про потоп в Ялті.

фото Twitter

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