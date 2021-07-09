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Повінь в Нью-Йорку: метро затопило водою — приголомшливі відео

7:08 9 липня 2021
Потоп в метро

Тропічний шторм «Ельза», що викликав руйнування на Кубі та пронісся американськими штатами Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, спричинив повені в Нью-Йорку. В результаті сильних дощів затопило метро.

У соцмережах з'явилися приголомшливі кадри. Деякі станції метрополітену перетворилися на справжні підземні озера. Як пише видання The New York Post, рівень води місцями сягав людям до пояса.

«Будь ласка, будьте обережні та не заходите на затоплені станції, поки наші бригади працюють над розв'язанням цієї проблеми», - йдеться на своїй офіційній сторінці Нью-Йоркського метрополітену в соцмережі Twitter.

Влада міста закликала жителів по можливості взагалі залишатися вдома в п'ятницю 9 липня і перечекати удар стихії.

Раніше «ФАКТИ» писали про потоп в Ялті.

фото Twitter

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