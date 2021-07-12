Віднесло в зливову каналізацію: 12-річна дівчинка потонула у свій день народження під час повені в США

У місті Сент-Луїс (американський штат Міссурі) під час повені загинула 12-річна Ейлія Картер. Дівчинка разом зі своїми рідними поверталася додому з кіно, куди сім'я вирушила на честь дня народження Ейліі. Їхню машину підхопив потік води. Як повідомляє видання The New York Post, пасажири спробували вибратися з автомобіля, і Ейлію затягнуло в зливову каналізацію. Тіло дитини вдалося знайти через кілька годин в струмку неподалік. Матері, брату і сестрі дівчинки вдалося вижити.

Раніше, як писали «ФАКТИ» в результаті викликаних тропічним штормом «Ельза» злив затопило метро в Нью-Йорку.

фото Fox2now

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