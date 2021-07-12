Чоловік старшої онуки королеви Єлизавети II, 40-річної Зари Тіндолл, яка в березні цього року втретє стала мамою, вплутався в бійку, яка спалахнула на стадіоні «Уемблі» між двома вболівальниками перед початком фінального матчу чемпіонату Європи з футболу.

Зара та Майк Тіндолли були серед 60 тисяч глядачів, що зібралися на стадіоні. Однак на відміну від сім'ї принца Вільяма, яка спостерігала за матчем з VIP-сектора — разом з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і іншими високопоставленими особами, кузина герцога Кембріджського та її чоловік займали на трибуні звичайні місця. Як повідомляє видання The Sun, поруч з дочкою та зятем принцеси Анни почалася бійка. 42-річний Майк, колишній професійний регбіст, втрутився і розтягнув забіяк — ще до того, як прийшла охорона. У одного з них виявився розбитий ніс. І Зарі довелося витирати його кров зі свого сидіння вологою серветкою.

Інцидент стався після того, як група фанатів без квитків прорвалася на стадіон через кордон.

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Фото Daily Mirror

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