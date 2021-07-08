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Королева Єлизавета відвідала знімальний майданчик найстарішого британського телесеріалу — на честь його 60-річчя

13:40 8 липня 2021
Королева Єлизавета

Королева Єлизавета II (від якої Ямайка вимагає компенсації в мільярди доларів) відвідала знімальний майданчик найстарішого британського телесеріалу «Вулиця Коронації» в Манчестері. Популярна «мильна опера» в минулому році відзначила 60-річчя з дня свого початку.

«Вулиця Коронації» почалася 9 грудня 1960 року. Серіал є володарем шести нагород Британської академії BAFTA TV з дев'ятнадцяти номінацій. Він розповідає про життя простих мешканців вулиці Коронації в невеликому містечку Везерфілд — здебільшого представників робітничого класу з різними долями. На ньому виросло не одне покоління глядачів.

Як повідомляє Daily Mail, королева, перед якою розстелили червону килимову доріжку, зустрілася з акторами та членами знімальної групи. Вони розповіли їй про те, як проходила робота над проєктом в період пандемії.

95-річна Єлизавета зайшла в паб Rovers Return, який постійно фігурує в серіалі.

Її Величність прибула в яскраво-блакитному вбранні та перебувала в чудовому настрої.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка улюбленого серіалу королеви Єлизавети II врятувала трьох потопаючих дітей.

фото Twitter

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