В Росії знайшли уламки зниклого на Камчатці АН-26

У Росії на Камчатці знайшли уламки пасажирського літака Ан-26. За інформацією ТАСС, фрагменти повітряного судна були знайдені недалеко від селища Палана, куди прямував борт.

Цю інформацію підтвердив глава авіакомпанії.



За попередніми даними, виживших під час катастрофи немає.

МНС по Камчатському краю повідомило, що літак розбився у 3,8 км від аеропорту Палани, передає «РБК».

За даними оперативних груп, які шукали літак, місце катастрофи виявили о 12:06 за місцевим часом. Воно розташоване в 4−5 км від злітно-посадкової смуги з боку берегової лінії.

Пошуково-десантна група приступила до рятувальних робіт. Але вони ускладнені через особливості ландшафту.



Нагадаємо, літак, який летів з Петропавловська-Камчатського у селище Палана, перестав виходити на зв'язок з 13:40 за місцевим часом. На його борту було 28 людей — 22 пасажири та 6 членів екіпажу.

Під час польоту екіпаж не повідомляв про проблеми. Літак перед вильотом перевіряли — він був справний.

Раніше повідомлялося про авіакатастрофу у Кемеровській області Росії, де розбився літак зі спортсменами з місцевого парашутного клубу. Тоді загинули дев'ять осіб, ще 12 постраждали.

328

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter