На Камчатці перестав виходити на зв'язок літак Ан-26: що відомо

В Росії на Камчатці пропав пасажирський літак Ан-26. Борт з 22 пасажирами та 6 членами екіпажу летів з Петропавловська-Камчатського у селище Палана, передає Telegram-канал Mash.

Більшість пасажирів — жителі Палани, у тому числі 12-річна дитина. Крім того, на борту знаходилася глава селища Ольга Мохірева, а також начальник мобілізаційного відділу місцевої адміністрації Олександр Андрєйкін та його дружина, начальник фінансового управління Ольга Андрєйкіна.

Літак перестав виходити на зв'язок в районі Палани, коли почав зниження при посадці. Під час польоту екіпаж не повідомляв про проблеми на борту. Зниклий Ан-26 належить АТ «Камчатське авіаційне підприємство», перед вильотом літак був технічно справний.

Катастрофа літака поки не підтверджується. На пошуки направлені рятувальники та пошукові групи на вертольотах і квадроциклах. Зниклий Ан-26 вже шукали за допомогою дрона.

В екстрених службах не виключають, що літак міг впасти в море. Причиною катастрофи могла стати помилка пілотування через погану видимість.

Повідомляється, що на пошуки літака спрямований лайнер Тихоокеанського флоту Іл-38.

Борт не виходив на зв'язок з 13:40 за місцевим часом. На цей час ніяких слідів літака поки не виявили.

Нагадаємо, у червні в Росії в Кемеровській області розбився літак зі спортсменами з місцевого парашутного клубу. Тоді загинули дев'ять осіб, ще 12 постраждали.

На борту літака також перебував 44-річний мільярдер, керівнік гірничодобувної компанії «Кузнецький Південний» Тимур Франк. Він вижив, але був у дуже важкому стані.

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