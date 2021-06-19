Літак зі спортсменами розбився в Росії: багато загиблих

У Росії в Кемеровській області розбився літак зі спортсменами з місцевого парашутного клубу. Двомоторний Л-410 збирався виконати тренувальний політ, а спортсмени готувалися до стрибка. Літак звалився в районі аеродрому «Танай», обидва пілоти загинули. Фото з місця катастрофи наводить Telegram-канал Інцидент Кузбасу.

За останніми даними, загинули дев'ять людей, що перебували на борту. Ще 12 постраждали.

Трагедія сталася близько 6:30 19 червня. За даними Telegram-каналу Baza, все відбулося під час зльоту. Літак зачепив крилом землю, перекинувся, а ті, хто знаходився в кабіні, загинули на місці.

За даними російських ЗМІ, причиною катастрофи стала відмова одного з двигунів авіасудна відразу після зльоту. Літак не встиг набрати висоту і завалився на бік.

На місці працюють парамедики та рятувальники.

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