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Світ

«Ситуація пекельна»: вражаюче відео із затопленого Сочі

11:02 6 липня 2021
Злива в Сочі

У мережу виклали свіже відео після сильних злив у Краснодарському краї Росії, де «велика вода» прийшла у Сочі.

Так, в Instagram «Сочі онлайн» показали затоплену вулицю в Лермонтово, на якій вода лише трохи не діставала до дорожніх знаків на стовпах, а будівлі затопило — на поверхні стирчали лише дахи.

Після шторму на берег вининуло тонни сміття.

«Сочіньюз» повідомляє, що через підтоплення режим надзвичайної ситуації запровадили в Сочі, Геленджику, Туапсинському, Слов'янському та Сіверському районах, а також у Гарячому Ключі. За кілька годин у цих районах випало до двох місячних норм опадів. Найсильніше постраждали міста на узбережжі. Вода зайшла у будинки, були евакуйовані близько 140 осіб.

Нагадаємо, що раніше «суперзлива» обрушилася на Москву, де вулицями пливли авто, а через ураганний вітер у Підмосков'ї впав будівельний кран — цей момент потрапив на відео.

Фото «Сочі онлайн».

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