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На Москву обрушилася «суперзлива»: у мережу викладають відео катастрофічних наслідків

14:54 28 червня 2021
Злива у Москві

Невдовзі після сильних злив, від яких серйозно постраждали населені пункти окупованого Росією Криму, у тому числі Ялта та Керч, негода «навідалася у гості» і у столицю РФ.

Так, «Комерсант» повідомляв, що під час «суперзливи» у Москві очікувалося до 70 відсотків місячної норми опадів — до 35−50 мм. Синоптики попереджали росіян про «бойову тривогу». Її наслідки не змусили себе довго чекати — у мережу активно викладають відео наслідків зливи, в тому числі і момент падіння будівельного крану у Підмосков'ї — кадри виклав у Telegramm «360».

А у Щьолково блискавка вдарила прямо у підстанцію.

У Черемушках негода влаштувала автомобілістам «заплив».

Пішла вода і у підземку - на ряді ділянок зупинялися потяги метро.

 

А у Новокосіно в політ вирушили будівельні матеріали — ураганним вітром підняло у повітря утеплювач для будинків, передає «База» .

Добірку відео дає і "Лентач" .

 

Нагадаємо, що раніше у мережу виклали фото постраждалого від селю колишнього кримського селища Василівка — тонни будівельного сміття, які в небезпечному місці скидали окупанти, обрушилися на Ялту.

Фото — скріншот.

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