На російський Сочі обрушилася злива: вулицями плавають машини, місто готують до евакуації

Невдовзі після суперзливи у Москві сильніші опади пройшли на Чорноморському узбережжі Росії — жителів міста Сочі готують до евакуації.

Про це повідомляється на каналі «Жизнь на море», де викладено відео з вулицями затопленого міста і повідомляється про повінь у Адлері — мікрорайоні і адміністративному центрі Адлерского району міста Сочі. Сильні опади у Адлерському і Хостинському районах міста-курорту підняли рівень води у річках Мацеста і Хорота до критичних позначок.

А «Фонтанка» викладає добірку відео із затопленого міста, які викладають у мережу місцеві жителі.

Місцеве видання «Сочіньюз» пише, що води річки змили у море катамарани, на яких катають відпочиваючих.

Такі кадри викладає «Сочі онлайн».

Міська влада попереджає місцевих мешканців про небезпеку утворення смерчів. У Сочі вже більше 10 тисяч квартир залишилися без газу.

Нагадаємо, що напередодні в окупованому Росією Криму знову пройшли сильні зливи, які підвищили рівень води в річках Бельбек, Коккозка і Бага. Був зафіксований схід селевих потоків.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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