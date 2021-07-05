На російський Сочі обрушилася злива: вулицями плавають машини, місто готують до евакуації
Невдовзі після суперзливи у Москві сильніші опади пройшли на Чорноморському узбережжі Росії — жителів міста Сочі готують до евакуації.
Про це повідомляється на каналі «Жизнь на море», де викладено відео з вулицями затопленого міста і повідомляється про повінь у Адлері — мікрорайоні і адміністративному центрі Адлерского району міста Сочі. Сильні опади у Адлерському і Хостинському районах міста-курорту підняли рівень води у річках Мацеста і Хорота до критичних позначок.
А «Фонтанка» викладає добірку відео із затопленого міста, які викладають у мережу місцеві жителі.
Кудепста https://t.co/zpLNPPFwJC- Alexander Redking (@ AlexanderRedki3) July 5, 2021
Місцеве видання «Сочіньюз» пише, що води річки змили у море катамарани, на яких катають відпочиваючих.
Такі кадри викладає «Сочі онлайн».
Міська влада попереджає місцевих мешканців про небезпеку утворення смерчів. У Сочі вже більше 10 тисяч квартир залишилися без газу.
Нагадаємо, що напередодні в окупованому Росією Криму знову пройшли сильні зливи, які підвищили рівень води в річках Бельбек, Коккозка і Бага. Був зафіксований схід селевих потоків.
Фото: https://ua.depositphotos.com.316
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter