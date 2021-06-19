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Серед постраждалих в результаті аварії літака в Росії виявився мільярдер

12:00 19 червня 2021
літак

На борту літака, що зазнав аварії в Росії, перебував 44-річний мільярдер, керуючий гірничодобувної компанії «Кузнецький Південний» Тимур Франк. Він вижив і доставлений в лікарню в Ленінську-Кузнецькому у важкому стані. Про це повідомляє ТАСС .

Франк є власником ряду компаній і через них став одним з великих акціонерів вугледобувної компанії «Кузнецький Південний». За попередніми даними, бізнесменові належать 44% акцій. Магнат родом з Кемеровської області, і в своїй діяльності зосередився на шахтах Кузбасу. У 2000-х вважався близьким до колишнього губернатора Кемеровської області.

тимур франк

Зазнав катастрофи літак належав ДОСААФ. Що знаходилися на борту збиралися виконати стрибок з парашутом. Відразу після зльоту у літака відмовив двигун, судно втратило висоту, зачепило крилом землю і перекинулося. Загинули обидва пілоти і двоє пасажирів. Пізніше стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до дев'яти.

Офіційно інформацію про дев'ять жертв все ще не підтвердили. Керівництво області вважає, що загинули четверо, ще четверо у важкому стані, 11 — у стані середньої тяжкості.

Фото ako.ru, lenta.ru

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