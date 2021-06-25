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«Публічна поразка Меркель»: глави країн Євросоюзу відмовилися від переговорів з Путіним

7:48 25 червня 2021
Володимир Путін

На саміті Європейського Союзу на рівні глав держав і урядів не підтримали ініціативу канцлера ФРН Ангели Меркель по прямим контактам з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg.

Після оприлюднення ініціативи Меркель, яку підтримав президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Нідерландів заявив, що в саміті з Путіним, якщо такий відбудеться, він не братиме участі. Потім ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомили, що лідери країн Європейського Союзу в цілому відкинули ініціативу Меркель.

Переговори тривали до настання п'ятниці, 25 червня. За інформацією Bloomberg, Ангела Меркель зазнала «рідкісну публічну поразку». Її ідея вже видалена з остаточного комюніке.

ЄС розглядає також посилення санкцій проти РФ.

«Євросоюз наголосив на необхідності твердої та скоординованої відповіді на будь-яку майбутню шкідливу діяльність Росії. З цією метою Європейська Рада закликала Єврокомісію та верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля дати можливості для додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні», — йдеться в підсумковому документі.

Нагадаємо, в Кремлі позитивно відреагували на ідею Меркель про прямі переговори з Путіним.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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