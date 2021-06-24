Невдовзі після саміту за участю президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна у Женеві, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність прямого діалогу ЄС з господарем Кремля.

Як повідомляє «РБК-Україна», про це Меркель сказала, виступаючи з урядовою заявою у Бундестазі, зазначивши, що Євросоюз повинен сформулювати порядок денний спільних стратегічних інтересів, зокрема, щодо захисту клімату та безпеки.

«Я вважаю, що ЄС повинен шукати прямий контакт з Росією і російським президентом», — заявила вона і наголосила на необхідності пошуку власних переговорних форматів з РФ.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що Німеччина могла б допомогти Україні військовою технікою, тим більше бачачи, як українці стурбовані загрозою з боку Росії.

Фото з Вікіпедії.

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