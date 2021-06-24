27.28 / 27.51 32.46 / 32.86
Київ: +34
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Кремлі відповіли на пропозицію Меркель про діалог між ЄС і РФ

14:50 24 червня 2021
Дмитро Пєсков

Влада РФ позитивно ставиться до перспектив діалогу з Європейським Союзом, про який раніше заявляла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це повідомляє ТАСС.

«Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу та контактів між Брюсселем і Москвою, Путін неодноразово про це говорив», — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За інформацією ряду ЗМІ, ЄС вже в четвер, 24 червня, може обговорити формат майбутнього саміту між лідерами Євросоюзу та Путіним.

«Звичайно, ми дуже уважно спостерігаємо за самітом, який сьогодні відкривається в Брюсселі, і за тими оцінками цього потенційному діалогу, які звідти прозвучать», — сказав Пєсков.

У четвер, 24 червня, в Брюсселі розпочинається дводенний саміт лідерів 27 країн Євросоюзу. Одна з центральних тем — стратегічна дискусія щодо відносин з РФ.

Раніше в Женеві пройшов саміт за участю Байдена та Путіна.

Фото: rbc.ru

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

Страва

Експрес-маринад та салат з кабачків: легка закуска за 20 хвилин від Григорія Германа

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

зодіак

Яким трьом знакам зодіаку потрібно проявити обережність

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.