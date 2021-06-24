У Кремлі відповіли на пропозицію Меркель про діалог між ЄС і РФ

Влада РФ позитивно ставиться до перспектив діалогу з Європейським Союзом, про який раніше заявляла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це повідомляє ТАСС.

«Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу та контактів між Брюсселем і Москвою, Путін неодноразово про це говорив», — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За інформацією ряду ЗМІ, ЄС вже в четвер, 24 червня, може обговорити формат майбутнього саміту між лідерами Євросоюзу та Путіним.

«Звичайно, ми дуже уважно спостерігаємо за самітом, який сьогодні відкривається в Брюсселі, і за тими оцінками цього потенційному діалогу, які звідти прозвучать», — сказав Пєсков.

У четвер, 24 червня, в Брюсселі розпочинається дводенний саміт лідерів 27 країн Євросоюзу. Одна з центральних тем — стратегічна дискусія щодо відносин з РФ.

Раніше в Женеві пройшов саміт за участю Байдена та Путіна.

Фото: rbc.ru

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