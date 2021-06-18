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Розлучений онук королеви Єлизавети Пітер Філіпс веселився в компанії колишньої дівчини принца Гаррі

8:02 18 червня 2021
Пітер і Наталі

Днями старший з онуків королеви Великобританії Єлизавети II Пітер Філіпс оголосив про те, що остаточно оформив розлучення зі своєю дружиною Отем після 12 років шлюбу. Подружжя оголосило про свій розрив ще у лютому минулого року.

Як кажуть інсайдери, королева засмучена цією подією, оскільки уродженка Канади Отем завжди їй подобалася. Однак сам 43-річний Пітер задоволений змінами у своєму житті і вільно почувається в ролі вільного чоловіка. Як повідомляє видання Daily Mail, на Королівських перегонах в Аскоті він був помічений в компанії британської телеведучої та репортера Наталі Пінкем. Вона була запрошена до королівської ложі. 43-річна Наталі — близька подруга молодшої сестри Пітера Зари Тіндолл. Вона також дружить з його кузиною — принцесою Євгенією. А колись телезірка зустрічалася з кузеном Філипса принцом Гаррі. У Наталі та Гаррі був роман в 2003 році. Пару часто бачили в лондонських нічних клубах. Офіціально вони не підтверджували, що їх пов'язують романтичні почуття.

Пітер і Наталі чудово проводили час разом і явно фліртували. Однак зараз Наталі одружена з одним з керівників телевізійно-продюсерської голландської компанії Endemol Овейн Валбіоффом. У подружжя двоє дітей — семирічний син і шестирічна дочка.

Пітер і Наталі

Принц Гаррі і Наталі в 2003 році

Раніше «ФАКТИ» писали, що Пітер потрапив в скандал і був допитаний поліцією через поїздку до заміжньої жінки.

Фото Daily Mail / Twitter

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