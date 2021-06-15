Онук королеви Єлизавети II оформив розлучення з дружиною

Старший онук королеви Великобританії Єлизавети II Пітер Філіпс і його дружина Отем оголосили про те, що остаточно оформили розлучення, домовившись про розподіл майна та про інші фінансові питання. Угоду, укладена ними, схвалив суд, до якого вони звернулися в травні цього року.

Подружжя в своїй заяві зазначило, що для обох це сумний день. Вони продовжать разом дбати про добробут своїх дочок — десятирічної Савани та дев'ятирічної Айли.

Пітер та Отем оголосили про розрив у лютому минулого року. А жили нарізно з кінця 2019-го.

З канадкою Отем Келлі Філліпс познайомився в Монреалі на Гран-прі «Формули-1» у 2003 році. Келлі спочатку навіть не здогадувалася, що перед нею онук королеви. Їх заручини відбулися 28 липня 2007 року, а вінчання — 17 травня 2008 року у Віндзорському замку.

43-річний Пітер — син єдиної дочки королеви принцеси Анни. Його молодша сестра Зара Тіндолл у березні народила свою третю дитину.

Пітер і Отем з дітьми і родичами

Раніше, як писали «ФАКТИ», Пітер потрапив у скандал і був допитаний поліцією через поїздку до заміжньої жінки.

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