«Не обвалить все відразу»: Путін розповів, кого бачить наступником

Президент РФ Володимир Путін вважає, що передача влади в Росії відбудеться без негативних наслідків. Про це він заявив в інтерв'ю американській телекомпанії NBC, текст якого розмістив сайт Кремля.

Журналіст запитав Путіна, чи не обрушиться все відразу з передачею влади в РФ наступнику.

«А що обрушиться відразу?» — відповів питанням на питання президент Росії.

За його словами, він очолив країну в катастрофічному становищі.

«Але зараз ситуація інша. Зараз багато проблем, але ситуація абсолютно інша. Прийде колись обов'язково на моє місце інша людина. І чому все це повинно впасти, чи що?» — сказав Путін.

Журналіст запитав, чи гарантує наступник нинішньому голові держави такий захист, який свого часу отримав Борис Єльцин.

«Я навіть не думаю про це, це питання взагалі третьорядного значення», — заявив Путін.

Нагадуємо, запланована зустріч президентів Байдена і Путіна — на ній розглянуть і українське питання.

Фото: kremlin.ru

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