Зустріч Байдена та Путіна: яку мету переслідує Білий дім на майбутніх переговорах

Напередодні зустрічі президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним у Женеві, яка запланована на 16 червня, американський журнал Time поговорив з декількома високопоставленими чиновниками у Вашингтоні. Журналіст Брайан Беннетт хотів з'ясувати, які цілі переслідує Білий дім на майбутніх переговорах. Стаття називається «Як Байден планує бути жорстким з Володимиром Путіним під час їхнього саміту у Женеві».

Автор статті вважає, що американський лідер постарається використати стару та досить успішну стратегію, яку Вашингтон застосовував ще відносно СРСР. Байден має намір створити єдиний фронт у боротьбі проти агресивної політики Кремля. Для цього йому буде потрібна підтримка Євросоюзу, НАТО та Великобританії. Американський лідер буде говорити про це на саміті «Великої сімки», який вже розпочався 11 червня у графстві Корнуолл, а потім у Брюсселі на саміті Північноатлантичного альянсу.

Однак лише єдності сьогодні вже недостатньо, пише Time. Байден дуже добре знає Росію. Коли Байден був сенатором, він входив до складу комітету з закордонних справ Конгресу США. Коли він став віцепрезидентом, він відповідав за зовнішню політику й особливо за відносини з колишніми радянськими республіками. Коли журналісти запитали прессекретаря Білого дому Джен Псакі, як довго президент Байден готувався до зустрічі з Путіним, вона відповіла: «50 років».

Байден та Путін зустрічалися у березні 2011 року. Джо Байден тоді займав пост віцепрезидента, Володимир Путін очолював уряд Російської Федерації. Американський політик прилетів до Москви. Він повністю підтримував так зване «перезавантаження» у відносинах між Білим домом та Кремлем та виступав за розширення й зміцнення зв'язків між США та Росією. Під час тієї зустрічі Байден заявив Путіну: «У Росії кращі у світі інженери. Росія володіє інтелектуальним капіталом. Росія — велика нація».

Однак з того часу багато чого змінилося. У 2014 році Росія анексувала Крим та взяла під свій контроль частину Донбасу. Кремль санкціонував отруєння забороненими речовинами цілої низки дисидентів й опозиціонерів. Путін влаштував проксі-війну у Сирії, втрутився двічі у президентські вибори у США. Російські хакери при мовчазному потуранні Кремля проводять болючі атаки на території Сполучених Штатів та їхніх союзників. Недавні приклади — виведення з ладу нафтопроводу Colonial Pipeline та серйозні збої у роботі найбільшого у США виробника м'яса — компанії JBS Foods.

Путін весь 2020 рік присвятив спробам перешкодити Байдену перемогти на президентських виборах. Коли це все ж сталося, російський автократ кинув всі сили на дискредитацію 46-го президента США.

І ось тепер Байден зустрінеться з цією людиною віч-на-віч. Журналіст Time стверджує, що президент США вимагатиме від Путіна припинити кібервійни та використання хакерів для атак на американські компанії та державні відомства. Байден напевно попередить російського лідера про те, що американські кіберспеціалісти теж гарні у своїй справі та можуть почати завдавати удари у відповідь по Росії. Така кібервійна не потрібна жодній зі сторін. «Після Женеви Путін повинен повернутися до Москви та сказати своїм помічникам — американці налаштовані серйозно, нас заганяють у кут», — пише Брайан Беннетт.

Директор ЦРУ, колишній посол США у Москві Вільям Бернс вважає, що Байден повинен повернутися до тактики «Холодної війни». «У якому б напрямку не пішов Путін, він всюди має зустрічати опір», — пояснює суть такої політики Бернс.

Тільки так можна осадити Путіна. Росія, втім, як і США, не готова запускати ядерні ракети. Тому ще однією важливою темою, яку підніме Байден у Женеві, стане контроль над озброєннями. Вашингтон та Москва повинні відновити дію двосторонніх договорів, які вони не стали продовжувати при Дональді Трампі. Коли Байден став президентом, він одразу ж пролонгував на п'ять років договір про ядерну зброю. Однак це невеликий термін.

Головна мета Байдена — припинити авантюризм Путіна та повернути відносинам між двома країнами передбачувану стабільність. Цьому повинні допомогти перераховані вище тактичні й стратегічні методи.

Байден прекрасно знає, з ким він зустрінеться 16 червня у Женеві. Не дарма ж у березні 2021 року він в інтерв'ю ABC назвав Путіна вбивцею.

Є й ще одна промовиста оцінка, яку дав американський лідер своєму російському візаві, але її не так часто згадують. У 2001 році тодішній президент США Джордж Буш-молодший запросив Володимира Путіна до себе на ранчо у Техасі. Після зустрічі Буш заявив журналістам: «Я подивився йому в очі та відчув його душу. Я довіряю містеру Путіну». Байден в інтерв'ю ABC згадав про це та сказав: «Я теж подивився йому в очі та не думаю, що у нього є душа…»

Тому на нас усіх чекає дуже напружений саміт у Женеві. Але це не найгірший сценарій з тих, що могли трапитися.

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