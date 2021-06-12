«Словесне нетравлення шлунка»: що сказав Путін в інтерв'ю каналу NBS

Перед зустріччю з президентом США Джо Байденом президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському телеканалу NBC News. Повна версія інтерв'ю буде показана 14 червня.

Глава Кремля дав інтерв'ю кореспонденту NBC News Кіру Сіммонсу. Сіммонс — британський журналіст. Свою кар'єру починав на батьківщині, потім — перебрався до США.

Так, в інтерв'ю Путін стверджує, що його не дивують заяви президента США Джо Байдена на свою адресу. На питання, чи був він «вбивцею», Путін дав ухильну відповідь.

«За час свого перебування на посаді я звик до нападок з усіх боків і з самих різних областей під різними приводами, причинами, атакам різного калібру і жорсткості. І мене це не дивує», — сказав президент РФ.

Відповідаючи на питання журналіста про причетність Москви до смертей політичних опонентів, президент РФ заявив: «Послухайте, ви знаєте, я не хочу, щоб це було грубим, але це виглядає як якесь нетравлення шлунка, за винятком того, що це усне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу з різних причин від рук різних людей», — сказав він.

Також Путін розповів, що він думає про попереднього президента США Дональда Трампа.

«Що ж, навіть зараз я вважаю, що колишній президент США пан Трамп — видатна особистість, талановита особистість, інакше він не став би президентом США! Він колоритний чоловік. Подобається він вам чи ні. Він прийшов не з американського істеблішменту. Раніше він не був частиною великої політики, і декому це подобається, деяким це не подобається. Але це факт!» — заявив президент Росії.

Як писали «ФАКТИ», в березні 2021 року Байден назвав Володимира Путіна вбивцею.

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