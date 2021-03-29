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Принц и принцесса Швеции показали первое фото новорожденного сына и сообщили его имя

12:28 29 марта 2021
Принц Карл Филипп и принцесса София

41-летний принц Швеции Карл Филипп и 36-летняя принцесса София (в прошлом — профессиональная модель), которые в третий раз стали родителями, показали первое фото своего новорожденного сына. Оно было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте королевского дворца. В качестве фотографа выступил сам счастливый отец.

Мальчика, который занимает седьмое место в очереди на шведский трон, назвали Юлианом. Принц Юлиан Герберт Фольке не будет именоваться Его Королевским Высочеством, поскольку его дедушка, король Карл XVI Густав, официально «сократил» монархию, лишив королевских титулов всех внуков, кроме двоих детей своей старшей дочери и наследницы принцессы Виктории.

Однако мальчик получил титул герцога Халланда.

У супругов уже есть два сына — четырехлетний принц Александр и трехлетний принц Габриэль.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Принцесса Евгения поделилась милыми семейными фото с полуторамесячным сыном.

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