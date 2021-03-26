И снова мальчик: принцесса Швеции София родила третьего ребенка

У 41-летнего шведского принца Карла Филиппа и 36-летней принцессы Софии родился третий ребенок — мальчик. Роды герцогини Вермландской состоялись в больнице Стокгольма. Об этом сообщил королевский двор. Имя малыша пока не огласили.

У супругов уже есть два сына — четырехлетний принц Александр и трехлетний принц Габриэль. О третьей беременности принц и принцесса объявили в декабре прошлого года — после того, как оба переболели коронавирусом.

Мальчик займет седьмое место в очереди на трон. Он приходится восьмым внуком короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Титул «Его Королевское Высочество» ребенок носить не будет — поскольку король официально «сократил» монархию, лишив королевских титулов всех внуков, кроме двоих детей своей старшей дочери и наследницы принцессы Виктории.

Карл Филипп — второй по старшинству ребенок и единственный сын правящего монарха. С момента своего рождения он был кронпринцем и наследником престола. Однако после конституционной реформы порядок престолонаследия изменился в соответствии с принципом абсолютного первородства.

На модели Софии Хелльквист он женился в 2015 году.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», внучка британской королевы Елизаветы II Зара Тиндолл родила третьего ребенка на полу в ванной.



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