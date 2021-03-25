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Принцесса Евгения поделилась милыми семейными фото с полуторамесячным сыном

7:14 25 марта 2021
Джек и Август

Принцесса Йоркская Евгения, которая недавно впервые стала мамой, в честь своего 31-летия поделилась в Instagram милыми семейными фото. На одном из них счастливо улыбающаяся внучка британской королевы Елизаветы II позирует вместе со своим мужем Джеком Бруксбэнком и их полуторамесячным сыном Августом. На спинке кофточки мальчика вышито его имя. На другом снимке Джек, стоя к камере спиной, держит на руках ребенка, который выглядывает из-за его плеча.

Ранее, в день матери, Евгения опубликовала фото малыша, сделанное в саду посреди нарциссов.

Семья принцессы сейчас проживает в Фрогмор-коттедже на территории Виндзорского замка. Этот дом королева подарила принцу Гарри и Меган Маркл, которые предпочли переехать в США. Герцог и герцогиня Сассекские предоставили свое бывшее жилище Евгении.

24 марта стало известно, что кузина Евгении Зара Тиндолл родила третьего ребенка — мальчика. Роды внучки королевы прошли на полу в ванной ее дома, так как доехать до больницы она уже не успевала.

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