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Мир

Когда разблокируют Суэцкий канал: свежие данные

11:20 29 марта 2021
Судно-контейнеровоз Ever Given

Судно-контейнеровоз Ever Given, которое заблокировало движение в Суэцком канале, выровняли. Об этом сообщает Reuters.

По информации ресурса, дальнейшие операции по буксировке возобновятся после прилива позже в понедельник, 29 марта. Судоходство по каналу возобновится, как только судно направится в район озер — более широкий участок канала.

Как сообщали «ФАКТЫ», судно длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавшее из Китая в Нидерланды, полностью заблокировало движение по каналу с ночи 24 марта. По состоянию на вечер 28 марта, по обе стороны Суэцкого канала скопилось не менее 320 судов с различными грузами.

Из-за инцидента с Ever Given ежедневные потери мировой торговли составляют не менее 9 миллиардов долларов.

Фото из открытых источников

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Судно-контейнеровоз Ever Given

Когда разблокируют Суэцкий канал: свежие данные

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