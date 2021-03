Перекрывшее Суэцкий канал судно удалось сдвинуть с места

В воскресенье, 28 марта, в ходе спасательной операции в Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз Ever Given. Как уже сообщали «ФАКТЫ», судно длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавшее из Китая в Нидерланды, полностью заблокировало движение по каналу с ночи 24 марта. По состоянию на 28 марта, по обе стороны Суэца скопилось не менее 320 судов с различными грузами. Защитники животных сообщают, что в их числе находятся 11 румынских грузовых судов, которые перевозят 130 тысяч живых овец. Ежедневно мировая торговля теряет не менее 9 миллиардов долларов из-за инцидента с Ever Given.

До 28 марта снять контейнеровоз с мели пытались 10 буксиров. Теперь их стало 12 — подключились к операции подошедшие Alp Guard из Нидерландов и Carlo Magno из Италии. Кроме того, удалось углубить дно канала под застрявшим судном до 18 метров, «высосав» 27 тысяч кубических метров песка. Сообщается, что буксиры протянули Ever Given на 30 метров, однако после этого контейнеровоз снова остановился.

Операцию планируют возобновить ночью, воспользовавшись приливом. Если успеха достичь не удастся, тогда приступят к разгрузке судна, чтобы уменьшить его вес.

