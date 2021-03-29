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Мир

Заблокировавшее Суэцкий канал судно сняли с мели

7:24 29 марта 2021
корабль

Остановившийся контейнеровоз Ever Given, блокирующий Суэцкий канал, был повторно спущен на воду в понедельник и в настоящее время находится под охраной, говорится в сообщении Inch Cape Shipping Services в Twitter, передает Reuters.

Власти Суэцкого канала ранее сделали заявление, что операции по освобождению судна возобновились.

До 28 марта снять контейнеровоз с мели пытались 10 буксиров. В воскресенье их стало 12 — подключились к операции подошедшие Alp Guard из Нидерландов и Carlo Magno из Италии. Кроме того, удалось углубить дно канала под застрявшим судном до 18 метров, убрав 27 тысяч кубических метров песка. После этого буксиры протянули Ever Given на 30 метров.

Напомним, по подсчетам специалистов, ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов в день.

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