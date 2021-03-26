27.84 / 28.06 32.73 / 33.11
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Предполагаемые сроки разблокировки Суэцкого канала увеличили: чем это чревато

9:39 26 марта 2021
контейнеровоз

Вокруг контейнеровоза Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал, начали углублять дно. Об этом говорится в сообщении управления каналом.

Из-под носовой части судна нужно удалить 15−20 тысяч кубометров песка. Это позволит снять контейнеровоз с мели. В работах задействованы два земснаряда, четыре экскаватора и девять буксиров.

Однако предполагаемые сроки разблокировки увеличились до нескольких недель.

Если Суэцкий канал не откроют в ближайшие дни, судам из Азии придется идти в обход Африки. Это затянет сроки доставки грузов, увеличит транспортные расходы и приведет к нехватке свободных контейнеров и контейнеровозов, пишет «Медуза».

По подсчетам специалистов, ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов в день. В настоящее время более 180 судов ожидают возможности пройти по маршруту, пересекая канал.

379

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Меган Маркл и принц Гарри

Назван единственный член королевской семьи, с которым остаются близки Меган Маркл и принц Гарри

Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Дмитрий Монатик

Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

максим галкин

Парень признался Максиму Галкину в любви

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер