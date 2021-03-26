Предполагаемые сроки разблокировки Суэцкого канала увеличили: чем это чревато

Вокруг контейнеровоза Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал, начали углублять дно. Об этом говорится в сообщении управления каналом.

Из-под носовой части судна нужно удалить 15−20 тысяч кубометров песка. Это позволит снять контейнеровоз с мели. В работах задействованы два земснаряда, четыре экскаватора и девять буксиров.

Однако предполагаемые сроки разблокировки увеличились до нескольких недель.

Если Суэцкий канал не откроют в ближайшие дни, судам из Азии придется идти в обход Африки. Это затянет сроки доставки грузов, увеличит транспортные расходы и приведет к нехватке свободных контейнеров и контейнеровозов, пишет «Медуза».

По подсчетам специалистов, ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов в день. В настоящее время более 180 судов ожидают возможности пройти по маршруту, пересекая канал.

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