Прежде чем сесть на мель в Суэцком канале, застрявший контейнеровоз совершил нечто неприличное

Контейнеровоз Ever Given, перекрывший Суэцкий канал, прежде чем сесть на мель, начертил в Красном море пенис и ягодицы. Подтверждение этому увидели на сервисе для отслеживания кораблей VesselFinder, пишет «Лента.ру».

Представитель VesselFinder заявил, что поводов сомневаться в достоверности данных, предоставленных их сервисом, нет и что это дурная примета.

Напомним, судно Ever Given, следовавшее из Китая в Роттердам, село на мель в южной части канала. Контейнеровоз якобы случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Чтобы освободить проход, контейнеровоз придется буксировать, и успешно провести операцию можно только во время прилива.

Ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов в день.

В настоящее время от 165 до 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту.

По данным аналитиков, ежедневно через канал проходит 50 грузовых судов. Теми из них, кто сейчас застрял в заторе из-за Evergreen, владеют крупнейшие мировые логистические компании. Помимо прочего, задерживаются поставки около 13 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.

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