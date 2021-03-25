Суэцкий канал заблокирован: что там творится и чем чревато

В Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 тыс. тонн, который двигался из Красного моря и полностью заблокировал движение в канале.

Сразу сдвинуть с места с помощью восьми буксиров его не удалось, поэтому работы продолжатся в четверг, 25 марта.

В частности, в администрации канала надеются на успешную раскопку бульба судна (выпуклость в носу судна сразу под ватерлинией), которым оно воткнулось в берег канала.

Тем временем в канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось более 150 судов — российские, саудовские, оманские и американские нефтяные танкеры. Общая стоимость нефти на их борту оценивается в миллиарды долларов.

Мировой нефтяной рынок уже лихорадит из-за аварии в Суэцком канале. Цена на нефть Brent к вечеру 24 марта повысилась на 5%, а аналитики предупреждают о дополнительной угрозе мировой торговле, и так расстроенной пандемией.

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given (класс Triple E, длина 400 метров, ширина 59 метров, вместительность до 20 тысяч контейнеров) следовал из китайского Шэньчжэня в Роттердам.

Чтобы освободить проход, контейнеровоз придется буксировать, и успешно провести операцию можно только во время прилива. Но даже если судно удастся спустить обратно на воду, его путь до места ремонта займет десятки часов, ведь скорость судна не превысит 2 узла, а полное «расшивание» образовавшейся пробки, по оценке S&P Global, займет до 5 дней пять дней.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, если блокировка канала продлится несколько дней, она может привести к росту стоимости фрахта, которая в в последние месяцы и так бьет рекорды — по сравнению с весной 2020 года контейнерные перевозки подорожали в 6,5 раз.

Справочно: через Суэцкий канал проходит около 10% всей мировой морской торговли нефтью. Альтернативный маршрут — вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды — на две недели дольше и значительно дороже. В то же время, аналитики The Wall Street Journal считают, что инцидент поможет привлечь внимание к альтернативному пути евроазиатского товарообмена — контролируемому Россией Северному морскому пути.

Канал обеспечивает 7% процентов мирового морского грузооборота, играет ключевую роль в снабжении Европы ближневосточной нефтью, а для Египта является вторым после туризма источником валютной выручки. В 2015 году Египет открыл новый Суэцкий канал, который проходит параллельно со старым судоходным путем, проложенным 145 лет назад. Длина дублера Суэцкого канала составлила 35 километров, а глубина — 24 метра. На его строительство ушло всего 13 месяцев, а затраты составили 8,5 миллиарда долларов.

Фото gcaptain.com/

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter