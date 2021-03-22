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Королева Елизавета II дала своим новым собакам клички в честь своего дяди и любимого места отдыха

8:45 22 марта 2021
Королева Елизавета

Королева Великобритании Елизавета II придумала клички для двух щенков корги, которые недавно поселились у нее в Виндзорском замке. Как сообщает газета The Sun, одного из них 94-летняя королева назвала Фергус — в честь своего дяди, которого она никогда не видела. Старший брат ее матери Фергус Боуз-Лайон погиб в возрасте 26 лет в битве при Лоосе во Франции во время Первой мировой войны, в 1915 году.

Фергус, оставивший сиротой двухмесячную дочь, был похоронен в карьере близ города Вермель. Мать королевы Елизаветы II, Елизавета Боуз-Лайон, выходя замуж за будущего короля Георга VI в 1923 году, в память своего брата положила начало королевской традиции, согласно которой букет невесты отправляется на Могилу неизвестного солдата в Ветминстерское аббатство. Эта традиция соблюдается до сих пор: ей следовали Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Второй щенок, купленный у заводчика за 3670 долларов, сначала назывался Чарли (он был, таким образом, тезкой старшего сына королевы принца Чарльза). Однако королева переименовала его в Мика — в честь озера Лох-Мик на территории шотландского Балморал — любимого места летнего отдыха Елизаветы. На берегу этого озера часто проходят королевские семейные пикники.

Последний корги королевы по кличке Уиспер умер в октябре 2018 года. В декабре 2020 года умер ее пес Вулкан, и у Елизаветы осталась только одна собака — дорги Кэнди (помесь корги и таксы). Говорили, что Ее Величество не хотела больше заводить новых собак в силу своего преклонного возрасте. Однако она передумала. «Немыслимо представить королеву без корги. Это все равно, что лондонский Тауэр без воронов», — заявил инсайдер.

Собачки приехали в замок, пока 99-летний супруг королевы принц Филипп находился в лондонской больнице. Ему сделали операцию на сердце.

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