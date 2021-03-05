Королева Елизавета II завела двух щенков

Пока муж Елизаветы II принц Филипп приходит в себя после операции на сердце, изолированная от остальных родственников 94-летняя королева нашла утешение в лице двух щенков корги, которых доставили ей в Виндзорский замок.

Как сообщает издание The Sun, британский монарх получила собачек в подарок. Это первые королевские корги, которые не является потомками знаменитой Сьюзан — собаки, которую Елизавета получила на свое 18-летие в 1944 году. В общей сложности у королевы было 30 собак. Две из них принимали участие в записи клипа вместе с исполнителем роли Джеймса Бонда Дэниела Крэйга, показанного на открытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

«Королева в восторге. Немыслимо представить королеву без корги. Это все равно, что лондонский Тауэр без воронов. Они пробыли там всего пару недель, но, как говорят, очаровательны, и уже обжились в замке. Оба привнесли в замок много шума и энергии, пока Филип находится в больнице», — рассказал инсайдер о новых питомцах Ее Величества.

Помимо корги у королевы также проживали дорги — помесь корги с таксой. Последний корги королевы по кличке Уиспер умер в октябре 2018 года. В декабре 2020 года умер дорги Вулкан и у королевы осталась только одна собака — дорги Кэнди. Говорили, что Ее Величество не хотела больше заводить новых собак, которых она может не пережить. Но все же не отказалась от подарка.

Щенки помогают Елизавете отчасти отвлечься от скандала, в центре которого оказалась жена ее внука Меган Маркл, и интервью, которое Меган и принц Гарри дали американскому телевидению.

Ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон, потерявшие своего любимого кокер-спаниеля Лупо, также завели нового питомца.

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