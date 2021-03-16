Муж королевы Елизаветы принц Филипп вернулся домой, проведя месяц в больницах

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп выписался из больницы и вернулся домой — в Виндзорский замок. 99-летний герцог Эдинбургский провел в лечебных учреждениях ровно месяц. До сих пор самым длительным его пребыванием в больнице были 11 дней после операции на брюшной полости в 2013 году.

16 февраля принца привезли в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII. 1 марта его перевели в больницу имени Святого Варфоломея, специализирующуюся на кардиологии. 4 марта стало известно, что муж королевы перенес операцию на сердце. Через несколько дней он вернулся в больницу имени Эдуарда VII, где продолжил восстанавливать силы.

Как сообщает издание Daily Mail, Филипп, который готовится 10 июня отпраздновать свое 100-летие, вышел из здания больницы самостоятельно и сел в машину.

Prince Philip, 99, WALKS out of hospital two weeks after heart surgery https://t.co/2yaQqERZni pic.twitter.com/S6lWJQhxRo — Daily Mail Online (@MailOnline) March 16, 2021

Королеве сейчас необходима поддержка супруга — на фоне скандала, затронувшего их семью после интервью, которое дали американскому телевидению их внук принц Гарри и его жена Меган Маркл, обвинившие родственников в расизме и нечуткости.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета впервые после интервью Меган и Гарри появилась на публике, пошутив про Юрия Гагарина.

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