27.60 / 27.78 32.78 / 33.10
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Убийственный деликатес: мясо черепахи погубило 19 человек, в том числе девять детей

12:59 20 марта 2021
черепахи

На острове Мадагаскар 19 местных жителей, девять из которых дети, умерли от пищевого отравления, съев мясо черепахи. Об этом сообщает The Citizen со ссылкой на Агентство по контролю за здоровьем и безопасностью пищевых продуктов Мадагаскара.

Согласно информации, 34 человека были госпитализированы в понедельник в городе Ватомандри, на востоке острова, после того, как съели мясо охраняемой законом черепахи.

Десять из госпитализированных людей умерли на следующий день после того, как попали в больницу.

Еще девять человек, все дети, умерли дома, съев мясо той же черепахи.

Органы здравоохранения Мадагаскара предостерегли от употребления в пищу черепах, а также двух десятков видов рыб, которые питаются водорослями, которые могут быть токсичными в жаркий сезон с ноября по март.

По информации издания, ежегодно в прибрежных районах Мадагаскара происходят десятки пищевых отравлений, часто здесь случаются смертельные случаи.

Напомним, специалисты, изучающие тайну лох-несского чудовища, считают, что в озере Лох-Несс живет не монстр, а гигантская черепаха.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Сингапуре нашли необычное существо, похожее на аллигатора, которое назвали «доисторическим монстром».

Фото thecitizen.co.tz/

384

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Гарри и Лиза

«Потрясающий»: дедушкой для детей Пугачевой и Галкина стал гастрольный импрессарио

Лорак

Длинноногая красотка: Ани Лорак в коротеньком платье восхитила поклонников

Архивное фото

Леонтьев обратился к Пугачевой с пронзительными словами

деньги, паспорт и очки

В Украине предлагают ввести новый вид пенсии: кто сможет ее получать

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер