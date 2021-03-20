Убийственный деликатес: мясо черепахи погубило 19 человек, в том числе девять детей

На острове Мадагаскар 19 местных жителей, девять из которых дети, умерли от пищевого отравления, съев мясо черепахи. Об этом сообщает The Citizen со ссылкой на Агентство по контролю за здоровьем и безопасностью пищевых продуктов Мадагаскара.

Согласно информации, 34 человека были госпитализированы в понедельник в городе Ватомандри, на востоке острова, после того, как съели мясо охраняемой законом черепахи.

Десять из госпитализированных людей умерли на следующий день после того, как попали в больницу.

Еще девять человек, все дети, умерли дома, съев мясо той же черепахи.

Органы здравоохранения Мадагаскара предостерегли от употребления в пищу черепах, а также двух десятков видов рыб, которые питаются водорослями, которые могут быть токсичными в жаркий сезон с ноября по март.

По информации издания, ежегодно в прибрежных районах Мадагаскара происходят десятки пищевых отравлений, часто здесь случаются смертельные случаи.

Напомним, специалисты, изучающие тайну лох-несского чудовища, считают, что в озере Лох-Несс живет не монстр, а гигантская черепаха.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Сингапуре нашли необычное существо, похожее на аллигатора, которое назвали «доисторическим монстром».

Фото thecitizen.co.tz/

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