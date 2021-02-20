«Думали, доисторический монстр»: в Сингапуре нашли необычное существо

В Сингапуре женщина из шотландского города Глазго Карен Литгоу нашла на берегу водохранилища останки странного существа, похожего на аллигатора. Об этом пишет Daily Mail.

Подойдя поближе, Литгоу увидела существо, напоминающее хищную рептилию с крупными челюстями и зубами. Выглядело оно как доисторический монстр.

Ученые, осмотревшие странную находку, выяснили, что найденные останки принадлежат миссисипскому панцирнику — крупной пресноводной рыбе родом из США. Ее часто называют «живым ископаемым», потому что с биологической точки зрения панцирники сходны со своими древними предками.

Поскольку миссисипские панцирники не обитают на территории Сингапура, местные власти предположили, что кто-то держал рыбу дома в качестве питомца и выпустил ее в водохранилище, когда панцирник вырос слишком большим.

Миссисипские панцирники вырастают до 1,8 метра и могут весить более 45 килограммов.

Напомним, недавно ученые заявили, что разгадали загадку знаменитого лох-несского чудовища. Профессор Политехнического института Виргинии Генри Бауэр заявил, что неизвестное существо является гигантской черепахой, которая могла оказаться в этом озере со времен ледникового периода. Ей удалось продолжить род с другими черепахами, так появилось дошедшее до наших дней потомство. Более мелкие аналоги данного существа можно встретить у морских берегов Шотландии.

Фото dailyrecord.co.uk/

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