Не плезиозавр, а черепаха: ученый заявил, что разгадал тайны монстра озера Лох-Несс

Загадка знаменитого лох-несского чудовища раскрыта. Профессор политехнического института Вирджинии и Университета Штата Генри Бауэр заявил, что неизвестное существо, якобы живущее в озере Лох-Несс, является не плезиозавром, а гигантской черепахой.

Об этом пишет Daily Record.

По словам ученого, непростая черепаха могла оказаться в этом озере со времен ледникового периода. Ей удалось продолжить род с другими черепахами, так появилось дошедшее до наших дней потомство. Более мелкие аналоги данного существа можно встретить у морских берегов Шотландии.

Бауэр написал несколько книг про лох-несское чудовище. В ходе своих исследований он и пришел к выводу о том, что в водоеме живет не плезиозавр.

У морских черепах тоже могут быть длинные шеи. Что же касается температур — ведь рептилии при холоде впадают в спячку, так как являются хладнокровными, то в Лох-Нессе на глубине довольно тепло.

Первое письменное упоминание о загадочном существе, обитающем в водах озера Лох-Несс, восходит еще к VI веку.

Ранее ученые высказывали другие версии происхождения лох-несского чудовища. Некоторые считают, что им может быть крупный угорь, а кто-то даже выдвинул гипотезу, что это слон.

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