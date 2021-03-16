Меган Маркл жаловалась, что ее не выпускали из дома выпить кофе с мамой

Стали известны новые подробности тяжелой жизни экс-актрисы Меган Маркл в бытность ее действующим членом британской королевской семьи. Как пишет издание The Mirror, соавтор книги о Меган и принце Гарри «В поисках свободы» Омид Скоби сообщил, что Маркл, которая чувствовала себя незащищенной и несвободной, не могла даже выйти в город и выпить кофе со своей собственной мамой, которая приехала к ней в 2019 году после рождения первенца Сассексов Арчи.

В то время Меган с мужем проживали в Фрогмор-коттедже на территории Виндзорского замка. Герцогиня Сассекская была практически полностью изолирована от внешнего мира. Ей запретили выходить из дома старшие члены королевской семьи и придворные советники — поскольку «теперь ее изображения повсюду».

Когда мать Меган, афроамериканка Дория Рэгленд, столкнулась с этим, она была крайне удивлена и опечалена, сказав дочери: «Ты застряла здесь».

Между тем в Британии вызвала возмущение карикатура, опубликованная французским сатирическим журналом Charlie Hebdo. На его обложке нарисована королева Елизавета II, которая со злобным видом давит коленом на шею Меган Маркл, жаловавшуюся в интервью Опре Уинфри на расизм в королевской семье. Подпись к рисунку гласит: «Почему Меган покинула Букингемский дворец?» — «Потому что я не могла дышать!».

Это очевидный намек на смерть темнокожего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от удушья, когда белый полицейский придавил его шею коленом. Смерть Флойда вызвала массовые акции протеста — в том числе и в Британии. Представители антирасистских обществ сочли карикатуру совершенно неприемлемой и опошляющей тему борьбы с расизмом.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Напряжение нарастает: Меган Маркл потребовала у дворца доказательств обвинений ее в буллинге.



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