Собак Джо Байдена выселили из Белого дома после того, как одна из них искусала охранника

Две немецкие овчарки Джо Байдена и его жены Джилл, которые поселились вместе с ними в Белом доме, отосланы назад — в семейный дом президента США в штате Дэлавер. Как сообщает CNN, это произошло после того, как трехлетний Мейджор (младшая из собак, которую Байдены взяли к себе из приюта в ноябре 2018 года) проявила агрессию, искусав одного из охранников. Подробности состоянии жертвы нападения пса не сообщаются. Однако известно, что инцидент был «достаточно серьезным» для того, чтобы отправить обеих собак в ссылку.

Мейджор и ранее отличался чересчур возбужденным поведением. Он прыгал, лаял, наскакивал на персонал Белого дома. Вторая собака по кличке Чэмп, вела себя гораздо сдержаннее в силу своего 14-летнего возраста.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Джилл Байден снялась в рекламе вместе со своими двумя собаками.

Фото Instagram

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter