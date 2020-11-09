Джо Байден въедет в Белый дом с двумя собаками – одна из них войдет в историю резиденции президента

После четырехлетнего перерыва в Белом доме вскоре снова появятся четвероногие питомцы. У избранного президента Джо Байдена имеются две собаки — овчарки Мейджор и Чэмп. При этом, как пишет издание Metro, Мейджор войдет в историю президентской резиденции, как первая собака, спасенная хозяевами из приюта для животных.

Чэмпа семейство Байденов купило у заводчика собак на Рождество 2008 года. Барак Обама, выигравший тогда президентские выборы, пообещал своим дочерям приобрести щенка. Состоявший при нем вице-президент Джо Байден сделал то же самое обещание своей жене Джилл. Так у них появился Чэмп.

А десять лет спустя дочь Байденов Эшли заметила в соцсети Facebook объявление приюта для животных Delaware Humane Association, в котором умоляли желающих разобрать новорожденных щенков немецкой овчарки, которых подбросили неизвестные. Мейджор, его братики и сестрички были на тот момент не в лучшем состоянии. Байдены немедленно связались с приютом и вызвались быть временными хозяевами одного из малышей. Но потом настолько прониклись к нему любовью, что оставили у себя навсегда.

Дональд Трамп, как известно, вопреки президентской традиции не держал у себя никаких домашних животных. Он стал первым президентом США более, чем за сто лет, не имевшим собаки. Однажды он с гримасой заявил: «Как бы я выглядел, выгуливая собаку на лужайке Белого дома?». В результате многие американцы считали, что президенту, у которого нет пса, нельзя доверять.

Джилл Байден с собаками

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена Джо Байдена Джилл нарушит традицию, соблюдаемую всеми супругами президентов США в течение 231 года.

Фото Instagram



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