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Джилл Байден снялась в рекламе вместе со своими двумя собаками

8:46 10 февраля 2021
Джилл Байден с собаками

Новая первая леди США Джилл Байден впервые снялась в социальной рекламе — вместе со своими собаками. Ролик был показан на телеканале Animal Planet в эфире программы Puppy Bowl (собачьего аналога Супербоул — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги).

Видео было снято в Белом доме. 69-летняя жена президента Джо Байдена, одетая в синюю рубашку, черные джинсы и блейзер, призывает соотечественников носить маски — в том числе и во время прогулок с собаками.

«Безусловная любовь собаки — одна из самых прекрасных вещей на земле. И наш долг перед ними — сохранить свое здоровье. Поэтому, пожалуйста, продолжайте носить маску, даже когда вы гуляете с собакой», — говорит она, глядя на своих любимцев.

В Белом доме после четырехлетнего перерыва (у семейства Дональда Трампа не было домашних питомцев) появились псы — овчарки Мейджор и Чэмп. При этом Мейджор вошел в историю президентской резиденции, как первая собака, спасенная хозяевами из приюта для животных.

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