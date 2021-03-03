Не думал, что сушить сухари так увлекательно: Навальный рассказал о своем быте в СИЗО

Российский оппозиционер Алексей Навальный, этапированный из тюрьмы «Матросская тишина», опубликовал в своем Instagram пост о пребывании в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области.

«Когда арестанту, следующему на этап, говорят: „Владимирская область“, ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе. Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве», — написал Навальный.

Он отметил, что еда из тюремного ларька ему пока недоступна.

«Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно», — поделился оппозиционер.

По его словам, один из заключенных, нарезая кубики хлеба, говорит: «Сказал бы мне кто-нибудь год назад, что я буду сушить сухари с Навальным».

Напомним. что из-за ситуации с Навальным США ввели новые санкции против российских чиновников и организаций.

Фото из Instagram Алексея Навального

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