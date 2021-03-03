Все подробности об антироссийских западных санкциях «имени Навального»

Во вторник, 2 марта, администрация президента США Джо Байдена объявила о вводе новых санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В черный список попали семь высокопоставленных российских чиновников и 14 организаций из России, Германии и Швейцарии. Из них 13 являются коммерческими структурами, а одна — государственный исследовательский институт. «Все эти организации вовлечены в разные аспекты по производству элементов биологического и химического оружия», — говорится в официальном заявлении.

Министерство торговли США опубликовало полный список организаций. Это российские 27-й Научный центр Минобороны, компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract, Rau Farm и «Регионснаб», а также немецкие ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie и швейцарская ChimConnect AG.

По данным из открытых источников, бизнес немецкой компании ChimConnect Gmbh тесно связан с Россией и Казахстаном, в частности, именно там находятся ее производственные площадки. А управляющие немецкой компанией Riol-Chemie носят российские или украинские имена. Черный список предусматривает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.

США также объявили о том, что Россия включена в список стран, в отношении которых действует отказ в экспорте оборонных продуктов, технологий и услуг. Исключение в этом правиле будет сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества, в то же время коммерческое космическое сотрудничество будет прекращено после шестимесячного переходного периода.

Министерство финансов США объявило имена российских чиновников, оказавшихся под санкциями. Это глава ФСБ России Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин.

В этот же день, 2 марта, Европейский союз ввел свои санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В черный список вошли, в частности, Бастрыкин, Краснов, Калашников, а также глава Росгвардии Виктор Золотов.

Фактически ЕС утвердил решение министров иностранных дел стран Евросоюза, принятое 22 февраля. Санкции подразумевают запрет на въезд, заморозку активов и запрет гражданам и фирмам ЕС на сделки с попавшими в черный список лицами.

Так США и Евросоюз отреагировали на жесткие судебные приговоры, вынесенные Навальному в Москве. Напомним, оппозиционеру заменили условный срок реальным по делу о хищениях в компании «Ив Роше», а также оштрафовали на крупную сумму, признав виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

25 февраля адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что Алексея этапировали из СИЗО «Матросская тишина» в колонию. На следующий день директор ФСИН Калашников подтвердил эту информацию. Но не сказал, в какую конкретно колонию отправили Навального. Российские СМИ сообщают, что оппозиционер оказался в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. Издание The Insider утверждает, что колония в 2018 году получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. В этом заключается особый цинизм: известно, что «Новичок», которым отравили Навального в августе 2020 года, был нанесен на его трусы в томской гостинице.

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