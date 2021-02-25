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Навального отправили по этапу

18:08 25 февраля 2021
Алексей Навальный

Российского оппозиционного политика Алексея Навального 25 февраля этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом его адвокат Вадим Кобзев без каких-либо подробностей сообщил в Twitter.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок на реальный — якобы оппозиционер нарушил условия испытательного срока. Защита политика утверждала, что ФСИН знала о местонахождении Навального и его лечении за границей, однако эти доводы суд не учел.

20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда, однако зачел в срок приговора два месяца, которые Навальный провел под домашним арестом в 2014−15 годах. Таким образом, политик, должен провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

Представители стран ЕС отреагировали на неправосудное решение персональными санкциями в отношении руководства российских силовых органов. Они вступят в силу с 5 марта 2021 года.

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