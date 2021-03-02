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Стало известно, что Дональд и Мелания Трамп сделали прививки от коронавируса перед отъездом из Белого дома

9:09 2 марта 2021
Дональд и Мелания Трамп

Стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп и его жена Мелания сделали себе прививки от коронавируса в январе — незадолго до их отъезда из Белого дома и инаугурации Джо Байдена.

Как сообщает издание New York Post, вакцинация была проведена в президентской резиденции в частном порядке. Вторую дозу вакцины они получили уже в штате Флорида, где проживают в настоящее время.

В октябре прошлого года супруги Трамп уже переболели ковидом. У 50-летней Мелании болезнь прошла в более легкой форме, в то время, как 74-летний Дональд провел в больнице три ночи.

Джо Байден также вакцинировался от COVID-19 — но сделал это публично. Так же, как и бывший вице-президент Майк Пенс.

Процесс вакцинации Байдена транслировался в прямом эфире в конце декабря.

Фото YouTube

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